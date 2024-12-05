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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём добровольца

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днём добровольца всех причастных.

  • Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём добровольца
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём добровольца
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём добровольца
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём добровольца
    Фото: из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«В Псковской области большая добровольческая команда – более 20 тысяч неравнодушных людей. Ими совершено множество добрых дел и реализовано более 700 благотворительных, образовательных и просветительских проектов», – подчеркнул губернатор в своём Telegram-канале.

Псковские волонтёры задействованы практически во всех сферах – патриотическое направление, социальные и медицинские инициативы, помощь в проведении культурных мероприятий. «Но самая масштабная работа сегодня – поддержка участников СВО и их семей. Ресурсным центром добровольчества при поддержке жителей области направлено на передовую почти две тысячи тонн грузов на сумму более 170 миллионов рублей», – отметил Михаил Ведерников.

Чтобы подчеркнуть значимость добровольчества, к празднику в Пскове запустили два брендированных автобуса, напомнил губернатор.

«Мы вместе» – этот девиз объединяет добровольцев всей страны. Спасибо за помощь, поддержку, такую нужную и исключительно важную работу», – заключил глава региона.

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