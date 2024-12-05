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Общество

Ректор дала старт благотворительной акции «ДоброЁлка» в ПсковГУ

В Псковском государственном университете началась традиционная благотворительная акция «ДоброЁлка». В этому году преподаватели и студенты ПсковГУ воплотят в жизнь мечты ребят из малообеспеченных семей – подопечных Добручинского детского сада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Старт благотворительной акции дала ректор вуза Наталья Ильина. Руководитель ПсковГУ сняла с елки, установленной в фойе главного корпуса, один из 14 шариков с новогодними пожеланиями от детей. Наталья Ильина выбрала открытку с пожеланием шестилетнего Степана, который мечтает о машинке на радиоуправлении.

Участие в акции также приняли первый проректор ПсковГУ Ольга Серова, проректор по учебной работе Алла Серебрякова, проректор по работе с молодежью Светлана Воднева, проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности Дмитрий Матвеев. Перед Новым годом сбудутся мечты ребят об игрушечном поезде, куклах, наборе косметики.

Принять участие в акции просто – нужно снять шарик с открыткой. На ней размещено пожелание ребенка и QR-код со ссылкой на форму для заполнения. «Туда необходимо внести контактную информацию. Подарки принимают в вузе для последующей передачи детям», – пояснили организаторы.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

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