Участников Детского общественного совета от Пскова изберут сегодня на городском детском форуме

16:13, 05 декабря 2024, ПАИ

Участников нового состава Детского общественного совета изберут сегодня в Пскове на городском детском форуме, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Важнейшей составляющей сегодняшнего форума станут выборы в состав Детского общественного совета кандидатов от Пскова, – отметила Наталия Соколова. – Традиционно сложилось, что на протяжении последних трех лет выборы сначала проходят во всех муниципальных образованиях Псковской области и завершаются избранием кандидатов от Пскова».

Наталия Соколова напомнила, что городской детский форум удалось организовать благодаря победе в городском конкурсе «Есть идея!». «Конкурс проводила администрация Пскова, и детсовет решил предложить свою идею – собрать на одной площадке представителей школьного ученического самоуправления, чтобы поговорить о том, какая же она – эффективная модель управления школьниками, подростками своего образовательного учреждения. Инициатива детского совета выиграла грант администрации города», – пояснила Наталия Соколова.

В результате сегодня, 5 декабря, на площадке гимназии № 29 собрались наиболее активные представители школьного ученического самоуправления.