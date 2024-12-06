100 студентов из Белоруссии посетят Псковскую область в рамках программы «Больше, чем путешествие»

13:29, 06 декабря 2024, ПАИ

Студенты Витебского государственного университета посетят Псковскую область в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Об этом сообщила начальник отдела патриотического воспитания и молодёжных проектов Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В этом году программа «Больше, чем путешествие» проходит первый раз в регионе. Чтобы принять в ней участие, ребята отправляли конкурсные работы, где рассказывали о каком-либо интересном человеке, знаменитом месте или памятнике Псковской области. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки и по итогу было выбрано сто лучших студентов, которые приедут в регион», – отметила Елизавета Зайцева.

Первая группа студентов в составе 50 человек приедет 6–8 декабря, а вторая – 13–15 декабря. Ребятам будут показывать регион в рамках трёхдневной программы. Они посетят Пушкинские Горы, где запланирована большая программа с мастер-классами и экскурсиями, потом поедут в Псков. Там для них организуют экскурсию по Псковскому кремлю, мероприятие в Доме молодёжи и псковском приюте. На третий день они поедут в Печоры, Остров и Невель.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил победителей конкурса и выразил уверенность, что регион оставит самые яркие и тёплые впечатления.

Напомним, что «Больше, чем путешествие» – это программа, созданная для поощрения участников и победителей олимпиад, конкурсов и проектов, размещённых на президентской платформе «Россия – страна возможностей». В качестве подарка они получают сертификаты на туристические поездки по всей стране.

Организатором конкурса выступил Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области при поддержке АНО «Больше, чем путешествие».