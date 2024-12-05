Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи принимают участие в форуме «Мы вместе» в Москве

Делегация Псковской области участвует в Международном форуме гражданского участия #МыВместе, который проходит в Москве в честь Дня добровольца. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Делегация Псковской области участвует в Международном форуме гражданского участия #МыВместе, который проходит в Москве в честь Дня добровольца. Фото здесь и далее предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

В составе делегации 15 жителей области, включая представителей общественных организаций, волонтёров-медиков, членов регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также участников премии #МыВместе и её амбассадоров. Всех их ожидает образовательная программа на несколько дней.

Как рассказал псковский волонтёр Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Александр Григорьев, на форуме можно получить общение с единомышленниками. Он выразил уверенность в том, что представители региона готовы делиться своим опытом, чтобы работать на благо людей.

Кроме того, вместе с делегацией обучаются тренеры Центра подготовки волонтёров 80-летия Победы Псковской области.

Добавим, что форум объединил более 20 тысяч волонтёров и общественных деятелей из России и почти 40 стран мира. Ключевым событием форума в Москве в День добровольца стала церемония награждения лауреатов международной премии #МыВместе. Мероприятие прошло с участием президента России Владимира Путина.

Напомним, что 5 декабря в России отмечают День добровольца. С праздником всех причастных поздравил губернатор области Михаил Ведерников, который отметил, что в регионе большая добровольческая команда – более 20 тысяч неравнодушных людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Безопасному вождению обучат ветеранов СВО с инвалидностью в Псковской области
05 декабря 2024

Помощь ближнему: мастер-классы прошли в Пскове в День добровольца
05 декабря 2024

Псковичи принимают участие в форуме «Мы вместе» в Москве
05 декабря 2024

В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
05 декабря 2024

Отопительные котлы ремонтируют в дедовичской деревне
05 декабря 2024

Снег, мороз и гололедицу прогнозируют в Псковской области 6 декабря
05 декабря 2024

ПсковГУ станет площадкой для проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью»
05 декабря 2024

Псковичи сдали в банки монеты на сумму более 1,5 млн рублей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...