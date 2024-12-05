Псковичи принимают участие в форуме «Мы вместе» в Москве

18:48, 05 декабря 2024, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в Международном форуме гражданского участия #МыВместе, который проходит в Москве в честь Дня добровольца. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе делегации 15 жителей области, включая представителей общественных организаций, волонтёров-медиков, членов регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также участников премии #МыВместе и её амбассадоров. Всех их ожидает образовательная программа на несколько дней.

Как рассказал псковский волонтёр Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Александр Григорьев, на форуме можно получить общение с единомышленниками. Он выразил уверенность в том, что представители региона готовы делиться своим опытом, чтобы работать на благо людей.

Кроме того, вместе с делегацией обучаются тренеры Центра подготовки волонтёров 80-летия Победы Псковской области.

Добавим, что форум объединил более 20 тысяч волонтёров и общественных деятелей из России и почти 40 стран мира. Ключевым событием форума в Москве в День добровольца стала церемония награждения лауреатов международной премии #МыВместе. Мероприятие прошло с участием президента России Владимира Путина.

Напомним, что 5 декабря в России отмечают День добровольца. С праздником всех причастных поздравил губернатор области Михаил Ведерников, который отметил, что в регионе большая добровольческая команда – более 20 тысяч неравнодушных людей.