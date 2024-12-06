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Организаторов фиктивной сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов осудили в Псковской области

По материалам УФСБ России по Псковской области и УМВД России по Псковской области Великолукский городской суд осудил двоих жителей Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Доказано, что один из них причастен к совершению преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а другой – к совершению преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что осуждённые за денежное вознаграждение организовали фиктивную сдачу иностранными гражданами экзаменов для получения сертификата «О владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации». Мигрантам оглашались ответы перед тестированием, а ход проведения экзамена, фиксируемый на видеокамеру, неоднократно перезаписывался. Таким образом, было обеспечено незаконное пребывание в России 15 иностранных граждан.

Великолукский городской суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде трёх и двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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