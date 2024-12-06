11% псковичей не любят дарить и принимать новогодние подарки

11:40, 06 декабря 2024, ПАИ

11 % опрошенных псковичей не любят дарить и принимать новогодние подарки, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Большинству участников опроса, а именно 53 %, нравится и получать, и дарить подарки. 27 % предпочитают радовать других. Интересно, что псковичам старше 35 лет процесс преподнесения подарка нравится больше, чем молодёжи: 26–27 % и 19 % соответственно.

63 % респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей любят как принимать, так и дарить подарки, а те, чья заработная плата составляет от 100 тысяч рублей, предпочитают процесс дарения.

Напомним, что каждый желающий может принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.