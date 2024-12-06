Опыт развития псковского туризма представили на конференции в Выборге

11:19, 06 декабря 2024, ПАИ

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь поделилась туристическим опытом на конференции «Туризм и индустрия гостеприимства в городе Выборге и Выборгском районе». Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова





Ежегодно на конференции совместно с приглашёнными экспертами подводят итоги работы за год, обсуждают достижения и планы на будущее. В своих докладах Кристина Кобызь осветила опыт Пскова в таких направлениях, как сотрудничество с экскурсоводами, организация аттестационных мероприятий, а также шаги, предпринимаемые администрацией для улучшения туристической привлекательности города. В ходе обсуждений участники затронули тему внедрения дизайн-кода и отклик бизнеса и жителей.

Напомним, что ранее между администрацией Пскова и администрацией Выборгского района Ленинградской области было подписано соглашение об установлении партнёрских отношений.