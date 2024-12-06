Более 1,4 тысячи самозанятых псковичей добровольно уплачивают страховые взносы для пенсии

11:56, 06 декабря 2024, ПАИ

Более 1,4 тысячи самозанятых псковичей добровольно уплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии, несмотря на то что они могут уплачивать только профессиональный налог. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Минимальный размер страховых взносов в 2024 году равен 50 798 рублей – это 1,037 балла индивидуального пенсионного коэффициента, а максимальный размер составляет 406 391 рубль – это 8,292 балла ИПК.

Однако размер взносов определяют сами граждане, а их оплата может поступать как частями, так и единым платежом. «Срок оплаты должен быть не позднее 31 декабря. Пенсионные коэффициенты и стаж отражаются на индивидуальном лицевом счёте до 1 марта следующего года», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Ранее сообщалось, что почти 42 тысячи жителей Псковской области стали самозанятыми с приходом специального налогового режима, а 33 тысячи из них ведут реальную деятельность и уплачивают налог. Так, с начала 2024 года самозанятые псковичи зарегистрировали доходы более чем на 11,6 миллиарда рублей.