Более 1,4 тысячи самозанятых псковичей добровольно уплачивают страховые взносы для пенсии
Более 1,4 тысячи самозанятых псковичей добровольно уплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии, несмотря на то что они могут уплачивать только профессиональный налог. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Минимальный размер страховых взносов в 2024 году равен 50 798 рублей – это 1,037 балла индивидуального пенсионного коэффициента, а максимальный размер составляет 406 391 рубль – это 8,292 балла ИПК.
Однако размер взносов определяют сами граждане, а их оплата может поступать как частями, так и единым платежом. «Срок оплаты должен быть не позднее 31 декабря. Пенсионные коэффициенты и стаж отражаются на индивидуальном лицевом счёте до 1 марта следующего года», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.
Ранее сообщалось, что почти 42 тысячи жителей Псковской области стали самозанятыми с приходом специального налогового режима, а 33 тысячи из них ведут реальную деятельность и уплачивают налог. Так, с начала 2024 года самозанятые псковичи зарегистрировали доходы более чем на 11,6 миллиарда рублей.
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