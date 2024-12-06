Стали известны подробности поиска 55-летнего мужчины в гдовском озере

11:49, 06 декабря 2024, ПАИ

Водолазы областной службы спасения во время поисков обнаружили и извлекли тело 55-летнего мужчины из залива Лахта в деревне Залахтовье Гдовского района. Подробности происшествия ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 55-летний мужчина вышел на лодке в залив и не вернулся. В результате проведённых поисков тело мужчины нашли на расстоянии 50 метров от берега в акватории залива Лахта Чудского озера.

Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы, отметили в МЧС.