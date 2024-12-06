Лыжники могут сняться в фильме о подвиге «великолукского Сусанина»

12:46, 06 декабря 2024, ПАИ

Лыжников в качестве массовки приглашают принять участие в съёмках фильма о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, сообщили ПАИ в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

«Нужны люди для массовки: юноши в возрасте от 20 лет (можно не по паспорту, а по внешнему виду), уверенно стоящие на лыжах, желательно крепкого телосложения», – отметили в пресс-службе.

Съёмки запланированы в районе посёлка Опухлики Невельского района с 16 по 19 декабря. Группа лыжников будет насчитывать 30 человек.

Напомним, что съёмки этого фильма начались 22 ноября. Кинофильм «Семь вёрст до рассвета» снимет кинокомпания «Студия «Река». 83-летний Матвей Кузьмин 14 февраля 1942 года в районе Малкинских высот в нескольких километрах от Великих Лук вывел батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады.

По вопросам участия можно обратиться по телефону 8-911-355-78-01.

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