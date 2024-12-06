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Общество

Сотрудники каких профессий веселятся на корпоративах больше остальных, рассказали псковичам

Среди опрошенных жителей СЗФО больше всего на новогодних корпоративах хотят повеселиться 44 % топ-менеджеров, 41 % юристов и бухгалтеров и 40 % работников сферы искусства. Об этом ПАИ рассказали аналитики hh.ru.

Фото: ПАИ

60 % респондентов стараются появляться на новогодней вечеринке с коллегами, из них каждый третий опрошенный ходит на корпоратив каждый год. У 12 % людей посещение праздника зависит от работодателя, а у 7 % – от взаимоотношений с коллективом.

28 % участников опроса заявили, что не пойдут на праздник: 9 % из них указали, что им не нравится веселиться в присутствии руководителей, 5 % не любят проводить личное время с товарищами по работе, а 4 % считают, что сейчас не время для праздников.

Желание сотрудников, которые хотят пойти на корпоратив, испарится при упоминании премии. Так 73 % жителей СЗФО сказали, что, если бы был выбор, они предпочли бы премию. Ещё 17 % ответили, что для начала посмотрели бы на размер поощрения. Только 5 % всё равно пошли бы на Новый год с коллегами и отказались бы от денежных бонусов. Строители, работники образования и IT-специалисты больше остальных склонны к выбору премии: 78 %, 75 % и 74 % соответственно.

Ранее сообщалось, что 53 % опрошенных псковичей планируют накрывать праздничный стол на Новый год, на который собираются потратить около 8 300 рублей. Посиделки компаниями больше 11 человек зачастую планируют люди моложе 35 лет. Согласно данным опроса, чем старше человек, тем больше он выступает за камерные новогодние встречи.

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