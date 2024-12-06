В Россельхознадзоре опровергли информацию о запрете экспорта мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор не подтвердил информацию о запрете экспорта мандаринов из Абхазии в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», – сообщили в пресс-службе.
Ранее исполняющий обязанности премьера Республики Абхазия Валерий Бганба сказал, что санитарная служба России запретила ввоз мандаринов из-за обнаруженных вредоносных цитрусовых мушек. Также он заявил, что подобное заявление со стороны РФ было вызвано внеочередными выборами в Абхазии.
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