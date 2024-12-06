Аркадий Мамонтов принял участие в Рождественских чтениях в Пскове
Заслуженный журналист России, телеведущий и автор документальных фильмов Аркадий Мамонтов принял участие в региональном этапе XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» в Пскове сегодня, 6 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Аркадий Мамонтов рассказал о примерах сплочения во время Великой Отечественной войны – от фронта до тыла.
Он заметил, что люди во время Великой Отечественной войны организовали эвакуацию заводов и сумели сделать так, что 70 % тяжёлой промышленности было переведено в восточные районы страны.
Кроме того, он напомнил, что благодаря тылу в том числе удалось выиграть эту страшную и бесчеловечную войну.
Напомним, что Рождественские чтения торжественно открылись в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 6 декабря.
Ранее сообщалось, что Аркадий Мамонтов выступил перед студентами в ПсковГУ.
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