Аркадий Мамонтов принял участие в Рождественских чтениях в Пскове

17:55, 06 декабря 2024, ПАИ

Заслуженный журналист России, телеведущий и автор документальных фильмов Аркадий Мамонтов принял участие в региональном этапе XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» в Пскове сегодня, 6 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Аркадий Мамонтов рассказал о примерах сплочения во время Великой Отечественной войны – от фронта до тыла.

Он заметил, что люди во время Великой Отечественной войны организовали эвакуацию заводов и сумели сделать так, что 70 % тяжёлой промышленности было переведено в восточные районы страны.

Кроме того, он напомнил, что благодаря тылу в том числе удалось выиграть эту страшную и бесчеловечную войну.

Напомним, что Рождественские чтения торжественно открылись в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Аркадий Мамонтов выступил перед студентами в ПсковГУ.