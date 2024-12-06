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Общество

Алексей Наумец посетил военный учебный центр ПсковГУ

Представитель Псковской области в Совете Федерации Алексей Наумец посетил военный учебный центр ПсковГУ с рабочим визитом.

Гость познакомился с учебной базой, на которой проходит обучение, и провёл встречу с руководством центра. Участники встречи обсудили актуальные вопросы воспитания и подготовки курсантов. Сенатор Алексей Наумец поддержал предложения руководства центра в части дальнейшего совершенствования учебного процесса.

Ранее сообщалось, что представители Псковской области в Совете Федерации Алексей Наумец и Наталья Мельникова с рабочим визитом посетили Великие Луки.

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