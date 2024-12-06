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Порховский краеведческий музей отмечает 105-летие

Порховский краеведческий музей отметил свой 105-летний юбилей. В честь праздника в музее состоялся концерт с участием творческих коллективов Порховского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Порховский краеведческий музей отмечает 105-летие. Фото: газета «Порховский вестник»

Руководство и сотрудники администрации округа, а также школьники и местные жители пришли поздравить работников музея с юбилеем.

"Наш музей, скажу с уверенностью, носит статус муниципального. Не много в области таких музеев. Это накладывает ответственность и на муниципалитет. Это наша гордость, и я верю, что наша изюминка – Волышовскй комплекс, когда-то будет возрождён. Спасибо всем, кто помогает нашему музею развиваться», – сказал глава округа Юрий Семёнов.

Отметим, Порховский краеведческий музей отмечает юбилей в обновлённом виде. В рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом, было закуплено более трёхсот единиц нового оборудования. На эти цели из федерального бюджета было выделено около 30 миллионов рублей.

В музее были обновлены центральная экспозиция, музей Воинской Славы, музей Истории края и Дом ремёсел. В помещениях установили новые современные стенды, шкафы и витрины для музейных коллекций. Также был закуплен и функционирует комплекс технических средств и мультимедийных устройств. Это позволило внедрить в работу музея с посетителями новые интерактивные элементы. Благодаря национальному проекту музей также обновил системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и климат-контроля.

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