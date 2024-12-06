Участок улицы Кузнецкой перекроют в Пскове 9 декабря

20:00, 06 декабря 2024, ПАИ

9 декабря временно перекроют для движения транспорта участок дороги по улице Кузнецкой в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.

Отметим, торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата состоится 9 декабря. В связи с этим ограничение движения транспорта вводится с 11:00 и до окончания мероприятия

В городской администрации попросили псковичей учесть информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее сообщалось, что в Пскове отремонтировали участки улицы Вокзальной.