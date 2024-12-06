Участок улицы Кузнецкой перекроют в Пскове 9 декабря
9 декабря временно перекроют для движения транспорта участок дороги по улице Кузнецкой в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.
Отметим, торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата состоится 9 декабря. В связи с этим ограничение движения транспорта вводится с 11:00 и до окончания мероприятия
В городской администрации попросили псковичей учесть информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты движения.
Ранее сообщалось, что в Пскове отремонтировали участки улицы Вокзальной.
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