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Общество

В Великолукской больнице продолжается ремонт приёмного отделения

В приёмном отделении великолукского филиала Псковской областной клинической больницы начали укладывать напольную плитку. Об этом пишет муниципальная газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на медучреждение.

Поверхность керамического покрытия будет шероховатой, чтобы предотвратить скольжение и обеспечить безопасность пациентов. Кроме того, плитка изготовлена только из натуральных материалов и является экологически чистым отделочным материалом, отметили в больнице.

Напомним, масштабный ремонт начался в приёмном отделении великолукского филиала Псковской областной клинической больницы в сентябре текущего года.

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