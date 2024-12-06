Точка плетения маскировочных сетей открылась в филиале центра «Воин» в Пскове

23:22, 06 декабря 2024, ПАИ

В филиале центра «Воин» на улице Некрасова в Пскове открыта точка плетения маскировочных сетей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Общественная организация ПРОО «Надёжный тыл» предоставила нам возможность поддержать военнослужащих, снабдив необходимыми материалами. Теперь курсанты будут плести маскировочные сети. Мы лишь начинающие в этом деле, но уверены, что у нас получится!» – отметили в центре «Воин».

По словам организаторов, в холле центра уже подготовлены все материалы для работы.

«Каждый желающий может внести свой вклад в важное дело – помощь участникам СВО! Мы уже неоднократно собирали гуманитарную помощь и писали письма нашим защитникам. Присоединяйтесь! Ваше участие очень важно!» – добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что 250 блиндажных свечей изготовили печеряне на мастер-классе, организованном Печорским районным центром культуры, администрацией Печорского муниципального округа и Свято-Успенским Псково-Печерским монастырём.