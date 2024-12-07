Расписание автобуса № 26 в Пскове изменится
Расписание движения автобуса по маршруту №26 «Вокзал – УПК» в Пскове изменится с 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковпассажиравтотрансе.
Новое расписание можно посмотреть по ссылке.
Ранее сообщалось, что с 5 декабря меняется схема движения автобуса по маршруту № 104 Псков – Красные Пруды.
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