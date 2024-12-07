Расписание автобуса № 26 в Пскове изменится

12:54, 07 декабря 2024, ПАИ

Расписание движения автобуса по маршруту №26 «Вокзал – УПК» в Пскове изменится с 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковпассажиравтотрансе.

Новое расписание можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что с 5 декабря меняется схема движения автобуса по маршруту № 104 Псков – Красные Пруды.