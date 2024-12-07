Надежда Васильева: «Время героев» – это отличная площадка для тех, кто хочет попробовать свои силы в гражданской профессии

13:45, 07 декабря 2024, ПАИ

О важности проведения конкурса «Время героев» рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

«В Псковской области ветераны боевых действий, участники специальной военной операции также участвуют в конкурсе «Время героев». Особенно важным мы считаем участие кадровых офицеров. Они, получив высшее военное образование, имеют навыки управления кадровым составом в сложных жизненных ситуациях в военное время. И они, как никто, знают, как правильно распределять ресурсы при выполнении задач различных уровней», – отметила Надежда Васильева.

«Время героев» – это отличная площадка для тех, кто хочет попробовать свои силы в гражданской профессии или по состоянию здоровья не может больше продолжать службу в вооружённых силах, подчеркнула она.

«Параллельно с участием в конкурсе ветераны ведут активную общественную жизнь – проводят встречи с детьми, сотрудниками организаций, участвуют в форумах. Есть и те, кто, желая внести положительные изменения в управление городом, баллотировались в депутаты», – обратила внимание Надежда Васильева.

Добавим, что более десяти тысяч заявок подано в рамках дополнительной регистрации участников отбора во второй поток президентской программы «Время героев». Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе и личностное развитие.

Интервью с руководителем регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надеждой Васильевой и с главой региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Ющенко читайте по ссылке.