Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Надежда Васильева: «Время героев» – это отличная площадка для тех, кто хочет попробовать свои силы в гражданской профессии

О важности проведения конкурса «Время героев» рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

Надежда Васильева: «Время героев» – это отличная площадка для тех, кто хочет попробовать свои силы в гражданской профессии». Фото: ПАИ

«В Псковской области ветераны боевых действий, участники специальной военной операции также участвуют в конкурсе «Время героев». Особенно важным мы считаем участие кадровых офицеров. Они, получив высшее военное образование, имеют навыки управления кадровым составом в сложных жизненных ситуациях в военное время. И они, как никто, знают, как правильно распределять ресурсы при выполнении задач различных уровней», – отметила Надежда Васильева.

«Время героев» – это отличная площадка для тех, кто хочет попробовать свои силы в гражданской профессии или по состоянию здоровья не может больше продолжать службу в вооружённых силах, подчеркнула она.

«Параллельно с участием в конкурсе ветераны ведут активную общественную жизнь – проводят встречи с детьми, сотрудниками организаций, участвуют в форумах. Есть и те, кто, желая внести положительные изменения в управление городом, баллотировались в депутаты», – обратила внимание Надежда Васильева.

Добавим, что более десяти тысяч заявок подано в рамках дополнительной регистрации участников отбора во второй поток президентской программы «Время героев». Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе и личностное развитие.

Интервью с руководителем регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надеждой Васильевой и с главой региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Ющенко читайте по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 декабря 2024

Акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО прошла в Пустошкинском районе
07 декабря 2024

Гололедица и до -6 градусов ожидаются в Псковской области 8 декабря
07 декабря 2024

Десятки жителей пушкиногорской деревни прошли диспансеризацию
07 декабря 2024

Родительское собрание пройдёт в ПсковГУ
07 декабря 2024

Надежда Васильева: «Время героев» – это отличная площадка для тех, кто хочет попробовать свои силы в гражданской профессии
07 декабря 2024

Расписание автобуса № 26 в Пскове изменится
07 декабря 2024

Борис Елкин рассказал псковичам, где можно провести выходные
07 декабря 2024

Новогоднюю ёлку начали устанавливать в центре Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...