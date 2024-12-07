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Общество

Как Псковский район помогает участникам СВО, рассказала Татьяна Васильева

О том, как Псковский район помогает участникам СВО, корреспонденту ПАИ рассказала заместитель главы муниципалитета Татьяна Васильева.

Сегодня на площадке Неёловского дома культуры проходит благотворительный концерт. В рамках него будут собраны деньги, которые направят в помощь участникам СВО из 104-й гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка, подчеркнула она.

«Мы собираем деньги для того, чтобы помочь нашим ребятам. Кроме того, мы направляем им и вещи, и технику, которая им сейчас нужна», – отметила Татьяна Васильева.

Также местные жители собирают посылки и пишут участникам СВО письма, добавила замглвы. «А «серебряные» волонтёры у нас занимаются плетением сетей и изготовлением блиндажных свечей. И, конечно же, в преддверии Нового года мы собираем для военнослужащих сладкие подарки, чтобы они смогли получить частичку души от родных и ощутить их тепло», – подчеркнула Татьяна Васильева.

Кроме того, в муниципалитете проводят благотворительные ярмарки или концерты в помощь участникам СВО, как сегодня.

«Наш Псковский район активно помогает ребятам. Кроме того, мы, конечно, очень плотно работаем с их семьями и родственниками погибших. В преддверии Нового года мы посетим семьи мобилизованных и все семьи наших погибших Героев», – заключила она.

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