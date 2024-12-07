Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО

17:56, 07 декабря 2024, ПАИ

Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











В свободное время местные жители посещают местный клуб, где плетут маскировочные сети.

Кроме того, они собирают посылки для участников СВО – александровцы отправили в девять коробок с продуктами, средствами личной гигиены и первую маскировочную сеть.

Ранее сообщалось, что благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово.