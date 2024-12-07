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Общество

Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО

Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО. Об этом сообщает газета «Призыв».

  • Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Жители деревни Александрово Себежского района помогают участникам СВО
    Фото: газета «Призыв»

В свободное время местные жители посещают местный клуб, где плетут маскировочные сети.

Кроме того, они собирают посылки для участников СВО – александровцы отправили в девять коробок с продуктами, средствами личной гигиены и первую маскировочную сеть.

Ранее сообщалось, что благотворительный концерт в поддержку участников СВО проходит в Неёлово.

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