Церемония закрытия международного проекта «Зимний университет» прошла в ПсковГУ

18:24, 07 декабря 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете прошло торжественное закрытие международного проекта «Зимний университет по инженерным наукам», который был организован Министерством науки и высшего образования РФ. В течение двух недель, с 25 ноября по 7 декабря, студенты из семи стран – Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии и России – развивали свои навыки на базе Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина, обращаясь к участникам проекта, подчеркнула, что у науки нет границ и возраста. Она призвала создавать международные проекты, объединяться, задавать себе самые трудные вопросы и искать на них ответы, так как это сделает мир более развитым с технологической точки зрения и даст возможность решить любые проблемы, касающиеся вопросов медицины, инженерии или цифровизации. Ректор выразила благодарность команде учёных и преподавателей, индустриальным партнёрам и, конечно же, участникам, «которые привнесли в «Зимний университет» дух молодости и настоящего научного поиска».

Участники проекта рассказали о своих впечатлениях от него. По словам студентов, «Зимний университет» позволил им не только приобрести новые знания и применить их на практике, но и познакомиться с русской культурой, традициями, а также найти новых друзей.

Отметим, что в текущем году международный проект начался в трёх городах России: в Санкт-Петербурге, Пскове и Великом Новгороде. В рамках «Зимнего университета» участники смогли улучшить свои профессиональные навыки в инженерных областях по нескольким программам.

Напомним, что более 200 человек из семи стран стали участниками проекта «Зимний университет» в Пскове.