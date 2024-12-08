Новая волна нацпроектов – «Тема недели» от 7 декабря

16:38, 08 декабря 2024, ПАИ

Новый выпуск «Темы недели», авторской программы Александра Машкарина, традиционно рассказывает о главных событиях прошедших дней. На этот раз в центре внимания заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провёл Владимир Путин, внедрение новой региональной программы поддержки специалистов на селе, а также школьники, которые готовятся взять власть в свои руки.

Минувшая неделя выдалась спокойной. Но это спокойствие только на поверхности. На самом деле в декабре происходят важные процессы, которые предопределяют жизнь нашего региона на год вперёд. Начинает работать согласительная комиссия по проекту бюджета на 2025 год – и участникам комиссии предстоит собрать и обобщить не один десяток предложений и поправок к главному финансовому документу региона.

Напомню, что в следующий год страна вступает с новыми национальными проектами, всего их будет 19, найдут они отражение и в областном бюджете. Тема готовности новых проектов, кстати, обсуждалась и на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, который провёл президент Владимир Путин.

Опросы граждан показывают среди отстающих сфер уровень медпомощи и доступность жилья. Наиболее заметные результаты нацпроектов, по мнению россиян, достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, отметил глава государства.

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова продолжает расширяться перечень программ, которые направлены на поддержку специалистов на селе. Уже работают программы «Земский учитель», «Земский врач» и «Земский фельдшер», а с нового года заработает программа «Земский муниципальный служащий». Её цели и задачи глава региона обсудил с председателем областного Собрания Александром Котовым, с председателем комитета областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексеем Севастьяновым и с представителями совета муниципальных образований региона – словом, со всеми заинтересованными сторонами.

Кстати, о муниципалитетах. В следующем году ещё несколько районов собираются начать процесс преобразования в муниципальные округа. Несмотря на то что на окружную систему уже перешло половина муниципалитетов области, жители районов, которым это ещё только предстоит, обеспокоены, как это отразится на их жизни. Специально для того, чтобы развеять их опасения, Псковское агентство информации подготовило ответы на самые распространённые вопросы о муниципальных округах. И эти ответы дают главы муниципалитетов, уже преобразованных в округа: они уже прошли эту процедуру, работают в окружной системе и детально знают, что и как на самом деле. Словом, рекомендую почитать. Времени это займёт немного, но подкованными в вопросе муниципальной реформы станете точно.

И ещё немного о местном самоуправлении, только теперь о школьном. Когда учился в школе, мы все с удовольствием ждали День учителя, потому что в этот день занятия вели старшеклассники. И вообще школой в этот день руководили ученики.

С тех пор прошло много лет, а школьное самоуправление шагнуло далеко вперёд. Дети нынче очень продвинутые. Один детсовет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой чего только стоит.

К слову, в гимназии № 29 на этой неделе прошёл городской школьный форум, на котором как раз обсуждали школьное самоуправление и выбирали новых членов от Пскова в детсовет.

Друзья, 8 декабря истекает приём заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024». Число уже поданных заявок приближается к двумстам.

Используйте возможность выдвинуть лучших. Вокруг нас много достойных людей, компаний, организаций, которые заслужили народное признание!