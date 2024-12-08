Концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву» проходит в Пскове
Концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву» проходит на сцене Псковской областной филармонии сегодня, 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Выступает эстрадно-джазовый оркестр под управлением Евгения Баранчикова. Солист – заслуженный артист России Александр Либ.
О новом эстрадно-джазовом оркестре, аншлаге на первом концерте, об одном из лучших саксофонистов страны и псковском джазе – читайте в интервью с музыкантами.
А как появилась идея создания нового оркестра в Псковской области, рассказал Александр Боярков.
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