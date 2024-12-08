Творческую встречу организовали к Международному дню художника в Себежском РКЦ
Творческая встреча, приуроченная к Международному дню художника, состоялась в районном культурном центре Себежа сегодня, 8 декабря. Мероприятие с детьми провела руководитель студии рисования «Арт» Елена Маслова. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Елена Маслова рассказала участникам мастер-класса о зарождении и жанрах живописи, о знаменитых художниках. Её рассказ сопровождался показами репродукций, портретов.
В завершение беседы ведущая провела мастер-класс, на котором дети нарисовали зимние картины свечой и акварелью.
Отметим, 8 декабря по инициативе международной ассоциации «Искусство народов мира» отмечается международный день художника.
Ранее сообщалось, что встреча с псковским художником Александром Коростелевым прошла в честь праздника в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня.
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