Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики

07:45, 09 декабря 2024, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Территория, по словам специалистов, большую часть недели будет укрыта полями фронтальной облачности. Именно поэтому здесь наблюдается повышенная вероятность осадков, подчеркнули в «Фобосе».

Там добавили, что лишь в четверг-пятницу с отходом облачного вихря погода станет постепенно налаживаться. Днём погода будет от -3 до -8 градусов, а на юго-западе – от 0 до -5 градусов.

В середине недели возможны оттепели – температура будет от 0 до +3, отметили синоптики.

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