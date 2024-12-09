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Общество

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края занял первое место во Всероссийском конкурсе

Первое место во Всероссийском конкурсе проектов «История студенческого спорта» занял Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Группа Музея спорта и олимпийского движения Псковского края в социальной сети «ВКонтакте»

Итоги конкурса подвели в рамках XI Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта».

Музей из Псковской области с проектом «Музей – территория олимпийских знаний» представила специалист по учету музейных предметов Валентина Садченко.

Добавим, что Музей спорта и олимпийского движения Псковского края находится в Великих Луках.

Напомним, что учреждение также стало призёром всероссийского конкурса в марте этого года.

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