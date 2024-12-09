Музей спорта и олимпийского движения Псковского края занял первое место во Всероссийском конкурсе

08:59, 09 декабря 2024, ПАИ

Первое место во Всероссийском конкурсе проектов «История студенческого спорта» занял Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Итоги конкурса подвели в рамках XI Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта».

Музей из Псковской области с проектом «Музей – территория олимпийских знаний» представила специалист по учету музейных предметов Валентина Садченко.

Добавим, что Музей спорта и олимпийского движения Псковского края находится в Великих Луках.

Напомним, что учреждение также стало призёром всероссийского конкурса в марте этого года.