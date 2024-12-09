17% псковичей найдут время для самообразования на каникулах

11:26, 09 декабря 2024, ПАИ

17 % опрошенных трудоустроенных псковичей будут учиться во время каникул, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Во время отдыха от работы горожане планируют изучать возможности применения нейросетей в своей сфере деятельности. Также жители города хотят подтянуть навыки общения на иностранных языках, повысить уровень знаний в аналитике, маркетинге, продажах и разработке программных обеспечений. Медики и педагоги собираются уделить время повышению квалификации.

Женщины и псковичи до 35 лет делились планами провести каникулы с пользой чаще мужчин и тех, кто старше. А среди тех, чья зарплата выше ста тысяч рублей, желающих посвятить первые дни 2025 года обучению меньше всего.

Недавно россиянам напомнили, что работа в новогодние праздники должна оплачиваться в двойном размере независимо от того, на какой системе отплаты труда находится человек. Также вместо двойной оплаты сотрудник может получить отгул по согласованию с начальством.