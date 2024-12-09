Великолучанка стала призёром соревнований по лёгкой атлетике в Петербурге

12:38, 09 декабря 2024, ПАИ

Великолучанка Валерия Владимирова стала призёром региональных соревнований «Открытие зимнего сезона» по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Старты прошли в Санкт-Петербурге с 7 по 8 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Атлетика».

В соревнованиях принимали участие около 250 спортсменов. Валерия Владимирова заняла третье место в тройном прыжке.

Тренирует спортсменку Алёна Игорева.

Напомним, что недавно пскович Николай Брыльков стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Кубок ГБУ ДО МГФСО» в Москве.

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