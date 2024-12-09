Около 650 человек возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове

12:55, 09 декабря 2024, ПАИ

Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Пскове сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









К мемориалу пришли отдать дань памяти героям губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, ветераны, воины Псковского гарнизона, представители молодёжных патриотических организаций. Всего в мероприятии приняли участие около 650 человек.

Напомним, что День Героев Отечества – памятная дата, которую ежегодно отмечают 9 декабря. В этот день в России отдают дань памяти былым подвигам сограждан во имя Отечества и чествуют Героев Советского Союза, Героев России и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.