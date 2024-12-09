125 школьников и студентов прошли стажировку в Псковской области

13:51, 09 декабря 2024, ПАИ

Псковская область на прошедшей неделе приняла у себя участников проекта «Больше, чем работа», в числе которых были 60 студентов из Курской области и 65 школьников из Москвы. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения



Фото: пресс-служба областного центра занятости населения









Школьники и студенты приняли участие в профориентационных играх и прошли профессиональные пробы, которые позволили почувствовать себя в роли работников кадрового центра «Работа России». Студенты смогли ознакомиться с реальной производственной средой, современными условиями труда и пообщаться с действующими специалистами. Гости региона посетили такие производственные предприятия, как «Псков-Полимер», «Титан-Полимер» и «СКТ-Групп».

Проект «Больше, чем работа» входит в долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года, а стартовал он в 2022 году. «Мы уверены, что такие мероприятия помогут молодёжи получить полезную информацию о карьерных возможностях и стать кандидатами на трудоустройство в нашем регионе», – сказала руководитель областного центра занятости Олеся Сергеева.