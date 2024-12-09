До 13 декабря продлили ограничение движения по улице Николая Васильева в Пскове
Ограничение движения по улице Николая Васильева продлили в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.
В связи с производственной необходимостью срок ограничения движения по одной полосе на улице Николая Васильева в районе домов № 6 и № 8 продлевается до 13 декабря.
Напомним, что ограничения введены для проведения работ по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.
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