До 13 декабря продлили ограничение движения по улице Николая Васильева в Пскове

15:45, 09 декабря 2024, ПАИ

Ограничение движения по улице Николая Васильева продлили в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.

В связи с производственной необходимостью срок ограничения движения по одной полосе на улице Николая Васильева в районе домов № 6 и № 8 продлевается до 13 декабря.

Напомним, что ограничения введены для проведения работ по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.