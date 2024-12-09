Геннадий Иойлев: Все учреждения Пскова справились с дистанционным обучением

16:38, 09 декабря 2024, ПАИ

Все образовательные учреждения Пскова справились с дистанционным форматом обучения, заявил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Любое дистанционное обучение – это вынужденная мера. Ограничения были введены в силу распространения заболеваемости среди учащихся, и учреждения перевели в этот формат, и все они справились», – отметил он.

По словам Геннадия Иойлева, в процессе дистанционного обучения были определённые накладки. Например, со сложностью и объёмом материала, который нужно было отработать с учащимися. «Но благодаря электронным платформам обучения удалось справиться с ситуацией», – заключил начальник управления образования городской администрации.

Напомним, что дистанционное обучение в Пскове полностью завершилось 11 ноября.