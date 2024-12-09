Центр культурного развития в Острове планируют открыть 19 декабря

20:16, 09 декабря 2024, ПАИ

Какие площадки для самореализации молодёжи появятся в Центре культурного развития Острова, спросили учащиеся городского колледжа у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во время его прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Михаил Ведерников поблагодарил студентов за волонтёрскую работу и отметил, что открытие центра запланировано на 19 декабря. Там будут работать зрительный зал, кабинет хореографии, театральная студия и многие другие пространства.

Глава региона также призвал обратить внимание на Дом молодёжи в Пскове. «Он для всех ребят, приезжающих в Псковскую область. Активно используйте все площадки с пользой!» – призвал губернатор.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.