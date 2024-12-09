Бойцы Курского приграничья поблагодарили Михаила Ведерникова за помощь

21:07, 09 декабря 2024, ПАИ

Бойцы Курского приграничья поблагодарили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь. Об этом стало известно в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

«Михаил Юрьевич, спасибо, что принимаете такие важные решения и оказываете помощь нашим ребятам, которые бьются в Курском приграничье!» – подчеркнули бойцы.

Михаил Ведерников, пользуясь случаем, что сегодня День Героев Отечества поздравил всех с этим праздником.

«Особенно наших ребят, которые сегодня выполняют боевые задачи на линии соприкосновения. Они все для нас настоящие герои. Мы ими гордимся, и наша святая обязанность стоить свою работу таким образом, чтобы они чувствовали нашу заботу, наше внимание, что мы делаем всё для того, чтобы они там ни в чём не нуждались. Самое главное, что их родные и близкие здесь окутаны нашим вниманием и рассчитывают на персональную адресную помощь».

Он отметил, что в Псковской области очень эффективно работает центр «Защитники Отечества» и в каждом муниципалитете есть уполномоченный, который одновременно является и общественным помощником губернатора.

«Мы со всеми на связи, если где-то возникают сложности, я сразу об этом знаю», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.