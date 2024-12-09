Мемориальную доску открыли в память о погибшем выпускнике Дедовичской школы

19:54, 09 декабря 2024, ПАИ

Мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции, выпускнике Дедовичской школы № 2 Николае Цветкове торжественно открыли сегодня, в День Героев Отечества, 9 декабря. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Около школы № 2 собрались родные и близкие Николая Цветкова, школьники. Присутствующие почтили память минутой молчания.

На митинге присутствовал глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев. Он подчеркнул, что Николай Цветков был истинным героем – отважным и сильным человеком с несгибаемым духом и безграничной любовью к Родине.

«Недавно Николай Петрович был учеником нашей школы, а теперь его нет среди нас. Он погиб ради мирного неба над нашими головами. Сегодня мы увековечиваем память о нём в стенах родной школы. Память о Николае Петровиче будет вечно жить в наших сердцах», – сказала директор средней школы № 2 Юлия Васильева.

Ранее сообщалось, что открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга выпускнику Пожеревицкой школы Виталию Елисееву.