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В Островском районе обсудили актуальные вопросы деятельности отряда «Дружина»

Актуальные вопросы деятельности АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» рассмотрели в ходе рабочего совещания под председательством руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова. Об этом глава Отсровского района Дмитрий Быстров сообщил в своём телеграм-канале.

В совещании приняли участие специалисты администраций Островского и соседних районов, командование Островского гарнизона, представители других силовых ведомств.

Участники проанализировали деятельности АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», вопросы взаимодействия с военными частями, другими силовыми структурами, органами местного самоуправления, существующие компетенции и новые направления деятельности организации, векторы её дальнейшего развития.

«На АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» возложено достаточно много функций. Это ключевой отряд по обеспечению безопасности на территории нашего региона. Давайте не только в цифрах, но и качественно проанализируем реальную деятельность организации на территории районов и на этой основе постараемся выработать меры по более эффективному её использованию. Определимся, что и где надо усилить, чтобы успешно решать все возложенные задачи», – подчеркнул представитель Псковской области в Совете АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» Андрей Вьюнов.

Руководитель Островского филиала АНО Максим Корунос доложил о деятельности филиала в вопросах обеспечения безопасности воинских объектов и антитеррористической защищенности промышленных предприятий, мест массового нахождения граждан на закреплённой территории. Он отметил достаточное на сегодняшний день материально-техническое обеспечения. Кадровые вопросы тоже решаются, хотя тут есть определённая специфика.

«Отмечу, что островский филиал «Дружины» хорошо себя зарекомендовал. Он существует не декларативно, а действительно работает. Его члены систематически проходят теоретическое обучение, получают необходимые знания у опытных инструкторов и отрабатывают на практике полученные навыки. Филиал успешно взаимодействует с военными и органами местной власти», – сказал глава Островского района.

Андрей Вьюнов отметил, что островский филиал «Дружины» - один из самых эффективных, у подразделения много проделанной работы и высокая степень вовлеченности членов. В ходе встречи прозвучали конкретные, конструктивные идеи по организации эффективной работы АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», увеличению численного состава и мотивации членов.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» в июле прошлого года.

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