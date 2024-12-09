Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на несколько часов

21:57, 09 декабря 2024, ПАИ

Вылет самолёта по рейсу Москва – Псков сегодня, 9 декабря, задерживается уже больше чем на три часа. Борт должен был вылететь из московского Внуково в 19:00 мск, согласно онлайн-табло аэропорта вылет перенесён на 22:30.

Ожидаемое время прилёта в Псков в 23:50 мск.

Ранее сообщалось, что реконструкцию инфраструктуры псковского аэропорта обсудили в Минтрансе России.