Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на несколько часов
Вылет самолёта по рейсу Москва – Псков сегодня, 9 декабря, задерживается уже больше чем на три часа. Борт должен был вылететь из московского Внуково в 19:00 мск, согласно онлайн-табло аэропорта вылет перенесён на 22:30.
Ожидаемое время прилёта в Псков в 23:50 мск.
Ранее сообщалось, что реконструкцию инфраструктуры псковского аэропорта обсудили в Минтрансе России.
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