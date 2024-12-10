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Происшествия

5,5 лет колонии получил мужчина, доставивший в Псковскую область взрывчатку в иконах

5,5 лет колонии получил 31-летний мужчина, доставивший в апреле в Псковскую область взрывчатку в иконах. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: УФСБ России по Псковской области

Во время судебного процесса выяснилось, что злоумышленник, находившийся на тот момент в Румынии, вступил в преступный сговор с неизвестными, которые за деньги поручили ему перевезти через российскую границу взрывчатые вещества и взрывные устройства. Всё это было уложено в 31 коробку с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники с гексогеном.

Фото: УФСБ России по Псковской области

Мужчина погрузил коробки в прицеп автомобиля и выехал с территории Румынии в направлении России. При осмотре транспортного средства в пункте пропуска указанные взрывные устройства и взрывчатые вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

При назначении наказания учтено признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья и другие обстоятельства.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

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