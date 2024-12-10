Проработать взаимодействие с центром «Соотечественник» по программе «Псковский гектар» поручил губернатор

11:48, 10 декабря 2024, ПАИ

Проработать взаимодействие с центром «Соотечественник» по программе «Псковский гектар» поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках совещания. Видео с него глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«С центром «Соотечественник» надо поработать. Мы, когда проводили Псковский медиафорум, увидели, что есть заинтересованность, в том числе и из Канады. И там как раз те люди, которые предполагают для себя переезд в Россию и их не интересуют города. В Канаде немного другой уклад жизни, у них свои участки с подсобным хозяйством, с фермерским направлением. Вот в этой части как раз, если бы была возможность сразу же предложить что-то на выбор, с фотографиями, с комментариями от глав – было бы интересно, на мой взгляд. Поэтому соотечественников тоже нужно иметь в виду», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что пять муниципалитетов Псковской области выступили в качестве пилотов по проекту – Куньинский, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский и Усвятский округа.

Программа разработана по поручению главы региона. С помощью неё востребованные специалисты на сельских территориях смогут получать земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Добавим также, что в центр содействия переселению «Соотечественник» можно обращаться по всем вопросам, связанным с переселением в Псковскую область.

В «Соотечественнике» помогают с оформлением документов, с трудоустройством, жилищным обустройством, рассказывают о мерах поддержки, адаптации и социализации.