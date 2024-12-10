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Туристов из каких стран и городов примет у себя Псковская область в новогодние каникулы, рассказали эксперты

Туристы из каких стран и городов приедут на новогодний отдых в Псковскую область, рассказали туристические эксперты в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Основной поток туристов, которые приезжают к нам из года в год, – это москвичи и петербуржцы. Однако эксперты отмечают, что в регион всё больше и больше едут туристы из Белоруссии. Также за счёт проведения ряда рекламных туров и продуктивной работы Туристского информационного центра Псковской области подтягиваются Урал, некоторые города Сибири, Удмуртия, Башкортостан и Пермский край.

Поток туристов из Прибалтики, несмотря на геополитическую ситуацию, не остановился. «Отдых в нашей области особенно интересен жителям Прибалтики с экономической точки зрения, так как с нынешним курсом евро для них тут всё намного доступнее», – объяснила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

География туристов в Псковской области увеличивается. Так, количество туристических поездок в регион увеличилось на 57 % в 2023 году, а число экскурсантов выросло на 50 % за последние три года. Повышенный интерес эксперты объясняют тем, что Псковский край может представить практически все виды туризма. «Наш регион очень богатый. У нас есть и активный, и экологический, и историко-культурный виды туризма. И экология в нашем регионе на достаточно высоком уровне», – заключила Гелена Самохвалова.

Подробнее о том, как сэкономить на отпуске без потери его качества, а именно как приобрести авиабилеты по выгодной цене, сэкономить на бронировании жилья и как в отпуске питаться в ресторанах каждый день, читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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