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Общество

Станислав Стармолотов: Музыкальные полосы на дорогах в Псковской области размещать не планируется

Музыкальные полосы на дорогах в Псковской области размещать не планируется, заявил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 декабря.

Фото: ПАИ

«Полосы – способ взбодриться на дороге, но человеку, который в нормальном физическом состоянии и не устаёт, это может быть не очень приятно. Как развлечение это, скорее, мешает», – отметил гость эфира.

В Псковской области по этой причине музыкальные полосы устанавливать не будут, подчеркнул Станислав Стармолотов. «Тем более для этого необходимы дополнительные средства, и мы их лучше потратим на другие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения», – резюмировал глава профильного комитета.

Ранее сообщалось, что первая музыкальная дорожная разметка в России появилась на 635-м километре трассы М-11 «Нева» (Тосненский район, Ленинградская область). Если проехать по участку с разрешённой скоростью, то можно услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка».

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