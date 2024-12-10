Подготовительные работы перед установкой новой детской площадки ведутся на улице Яна Фабрициуса в Пскове
В одном из дворов на улице Яна Фабрициуса в Пскове идут подготовительные работы перед установкой новой детской площадки, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации.
Как сообщили в администрации Пскова, детская площадка уже получена на баланс города и до конца недели работы по ее установке будут завершены.
Напомним, вчера, во время прямой линии на телеканале «Россия 24» к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову по вопросу установки новой детской площадки обратилась местная жительница.
Отметим, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проведена уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов.
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Подготовительные работы перед установкой новой детской площадки ведутся на улице Яна Фабрициуса в Пскове
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