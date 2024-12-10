Псковский суд вынес приговор педофилу

18:55, 10 декабря 2024, ПАИ

Псковский областной суд вынес приговор жителю Пскова, который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункта «б» части 5 статьи 132 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии особого режима. Ему также запрещается заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на десять лет.

Ранее сообщалось, что 5,5 года колонии получил 31-летний мужчина, доставивший в апреле в Псковскую область взрывчатку в иконах.