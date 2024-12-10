Член Ассоциации ветеранов СВО Псковской области принял участие в приёме звонков на прямой линии президента РФ

21:43, 10 декабря 2024, ПАИ

Член Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, кавалер ордена Мужества Максим Харчев, потерявший зрение, принял участие в приёме звонков на прямой линии президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ассоциация ветеранов СВО Псковской области».

Портал москва-путину.рф открыл возможность подачи вопросов к президенту России Владимиру Путину в рамках прямой линии. Обратиться к президенту можно также по телефону 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно. Если линия будет занята, сообщение примет автоответчик, и его обработают позже.

Помимо этого, есть возможность видеозвонка через сайт. Также задать вопрос можно в мобильном приложении. Текстовые и видеовопросы Владимиру Путину можно отправить в том числе в официальных группах «Итоги года с Владимиром Путиным» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы будут принимать до окончания программы 19 декабря.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным начнётся 19 декабря в 12:00.