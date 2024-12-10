Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Член Ассоциации ветеранов СВО Псковской области принял участие в приёме звонков на прямой линии президента РФ

Член Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, кавалер ордена Мужества Максим Харчев, потерявший зрение, принял участие в приёме звонков на прямой линии президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ассоциация ветеранов СВО Псковской области».

Фото: телеграм-канал «Ассоциация ветеранов СВО Псковской области»

Портал москва-путину.рф открыл возможность подачи вопросов к президенту России Владимиру Путину в рамках прямой линии. Обратиться к президенту можно также по телефону 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно. Если линия будет занята, сообщение примет автоответчик, и его обработают позже.

Помимо этого, есть возможность видеозвонка через сайт. Также задать вопрос можно в мобильном приложении. Текстовые и видеовопросы Владимиру Путину можно отправить в том числе в официальных группах «Итоги года с Владимиром Путиным» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы будут принимать до окончания программы 19 декабря.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным начнётся 19 декабря в 12:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 декабря 2024

Псковичка стала победительницей международного конкурса «Вместе против коррупции!»
10 декабря 2024

Совет опекунов, попечителей и приёмных родителей Псковского района подвёл итоги года
10 декабря 2024

Сотрудники завода «Титан-Полимер» пригласили выпускников Псковского агротехнического колледжа на работу
10 декабря 2024

Член Ассоциации ветеранов СВО Псковской области принял участие в приёме звонков на прямой линии президента РФ
10 декабря 2024

Михаил Ведерников провёл серию традиционных встреч с фракциями Псковского областного Собрания
10 декабря 2024

Командир поискового отряда «Забытый батальон» награждён почётным знаком Псковской области
10 декабря 2024

55-летний мужчина пропал в Пскове
10 декабря 2024

Бюджетные консультации губернатора с парламентской оппозицией прошли в Псковском областном Собрании

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...