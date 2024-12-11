33% псковских компаний премируют сотрудников на Новый год

10:44, 11 декабря 2024, ПАИ

33 % опрошенных псковских компаний премируют своих сотрудников на Новый год, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Ещё 21 % работодателей примут решение о выплате бонуса в зависимости от результатов работы в 2024 году. О планах выплатить работникам 13-ю зарплату участники опроса рассказывали реже: 9 % будут действовать выборочно и только 7 % начислят дополнительный оклад всем исполнителям.

Касаемо самих псковичей, всего 40 % опрошенных из них рассчитывают на годовые премии. Горожане до 45 лет ждут премирования чаще тех, кто старше: 46 % и 33 % соответственно. А с зарплатой более 100 тысяч рублей поощрение надеются получить 50 % людей.

Ранее псковские эксперты в области туризма рассказали, как сэкономить на новогоднем отпуске без потери его качества, а именно, как купить дешёвые авиабилеты и получить за них бонусы, а также как питаться в ресторанах каждый день.