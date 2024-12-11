13% псковичей дрались на корпоративах

11:20, 11 декабря 2024, ПАИ

13 % опрошенных псковичей выясняли отношения с коллегами на корпоративе с помощью физической силы, но за прошедший год этот показатель упал на три процентных пункта. Об этом ПАИ рассказали аналитики hh.ru.

Неприятности во время новогоднего корпоратива происходили у каждого четвёртого псковича. Так, 29 % участников опроса рассказали, что «перебрали» с алкоголем. Ещё 9 % местных респондентов сказали, что узнали об интимной близости коллег на празднике. В некоторых компаниях нарушители не остались безнаказанными: 6 % людей отметили, что их товарищей по работе увольняли за плохое поведение на новогоднем вечере. В 2024 году этот показатель снизился на два процентных пункта.

Большинство жителей Псковской области, а именно 70 %, никогда не были свидетелями случаев, когда новогодняя ёлка пошла не по плану.

Добавим, что на новогодних корпоративах больше всего хотят повеселиться 44 % топ-менеджеров, 41 % бухгалтеров и юристов и 40 % работников сферы искусства.