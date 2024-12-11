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Общество

Социальная пенсия в России вырастет на 14,75% в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому размер социальной пенсии проиндексируют на 14,75 % с 1 апреля 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Фото: ПАИ

После индексации 1 апреля размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. В 2026 году выплату проиндексируют на 4,5 %, а в 2027 году – на 4 %.

Такая выплата предоставляется людям, которые потеряли одного или обоих кормильцев: детям до 18 лет или до 23 лет, если человек находится на очной форме обучения. Также соцпенсия положена родителям и супруге военного, который погиб в процессе службы. Отметим, что пожилым людям, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали нужного количества баллов трудового стажа, тоже полагается социальная пенсия.

В нынешнем году возраст выхода на соцпенсию составляет 63 года для женщин и 68 лет для мужчин. В 2026 году к нему прибавят ещё год для каждого: до 64 и 69 лет соответственно. К 2027 году возрастной ценз поднимут до 65 лет для женщин и до 70 лет для мужчин.

Напомним, что страховые пенсии по старости увеличат на 7,3 % с 1 января 2025 года, а их средний размер составит 24 тысячи рублей, что больше на четыре тысячи рублей, чем в нынешнем году. Для работающих пенсионеров пенсии проиндексируют впервые с 2015 года.

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